Российский ИИ обучили отпугивать от аэропортов птиц

Учёные из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали комплекс, позволяющий с помощью акустики отпугивать птиц в аэропорту Томска.

Столкновение самолетов с птицами — одна из самых актуальных для авиации. Они случаются происходят на протяжении всего года с различной частотой — чаще с мая по сентябрь, реже зимой.

Использующая искусственный интеллект система машинного зрения обучали на специально сформированной базе изображений птиц. Нейросеть автоматически обрабатывает данные видеонаблюдения и принимает необходимые для отпугивания того или иного вида действия.

Исследователи планируют на практике испытать свою установку в аэропорту Томска. В сообщении пресс-службы администрации Томской области подчеркивается интерес и других аэропортов.