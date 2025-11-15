Российский космонавт благодаря биометрии воспользовался госуслугами на МКС

По словам Алесея Зубрицкого, благодаря самозапрету он смог запретить оформление договора связи в его отсутствие. Биометрия помогла провести эту процедуру, даже без обычной связи, так как SMS на орбиту попросту не дойдут.

Это также демонстрация возможностей защиты от мошенников: в общей сложности жизненной ситуацией «Защита от мошенников» уже воспользовалось 2,8 млн человек, а самозапрет на оформление договора связи включили более 600 тысяч.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко прокомментировал получение госуслуг даже в космосе: «Цифровизация максимально упрощает доступ к услугам, делает их получение быстрым и комфортным. А благодаря современным технологиям, в том числе – биометрии, государственными сервисами уже сейчас можно воспользоваться в любом удобном месте – дома, в офисе и даже на околоземной орбите».

Уровень услуг отметил и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он подчеркнул: «Многие эксперты признают качество российских электронных услуг эталонным. И важно, что теперь находясь даже за пределами Земли граждане России имеют возможность безопасно пользоваться привычными сервисами».

Со своей стороны получение услуги оценил и Алексей Зубрицкий. «Сегодня впервые будем оформлять государственную услугу с околоземной орбиты. Планирую воспользоваться сервисом “жизненные ситуации” и установить самозапрет на сим-карты. Это значит, что пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на Госуслуги воспользуюсь биометрией, потому что СМСки на орбиту не приходят”», — отметил Зубрицкий.