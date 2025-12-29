Российский кубсат «Скорпион» начал изучать радиацию в космосе

Опубликовано 29 декабря 2025, 16:241 мин.
Российский кубсат «Скорпион» начал изучать радиацию в космосеЭто самый крупный отечественный спутник формата 16U
С космодрома Восточный 28 декабря выведен на орбиту самый крупный в России кубсат «Скорпион» формата 16U. Его разработали специалисты Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ совместно со школьниками Университетской гимназии в рамках проектов Space Pi и «Космос».
Аппарат оснащен комплексом научной аппаратуры. Его задачами являются исследования космической радиации, астрофизических процессов, а также изучение влияния космической среды на биологические образцы. Радиация является серьёзной угрозой для техники и здоровья людей в долгих полётах.
Учёные рассчитывают, что данные со спутника помогут уточнить модели радиационных поясов Земли и найти взаимосвязи между различными космическими явлениями. Первую информацию с орбиты планируется получить в начале 2026 года.