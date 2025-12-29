Российский кубсат «Скорпион» начал изучать радиацию в космосе

Аппарат оснащен комплексом научной аппаратуры. Его задачами являются исследования космической радиации, астрофизических процессов, а также изучение влияния космической среды на биологические образцы. Радиация является серьёзной угрозой для техники и здоровья людей в долгих полётах.

Учёные рассчитывают, что данные со спутника помогут уточнить модели радиационных поясов Земли и найти взаимосвязи между различными космическими явлениями. Первую информацию с орбиты планируется получить в начале 2026 года.