Российский министр рассказал о новой «Волге»

В начале лета 2024 года «ГАЗ» может представить первую серийную модель автомобиля под брендом «Волга», заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Внешний вид новой машины будет представлен скоро, пообещал вице-премьер.

Производство «ГАЗ» сможет запустить через девять месяцев после того, как выберет зарубежных для него партнеров, рассказал глава Минпромторга. Изготавливать «Волгу» будут на адаптированных и модернизированных мощностях заводов иностранных автопроизводителей, покинувших Россию, отметил Мантуров.

До марта 2022 года Горьковский автозавод собирал по контракту модели Volkswagen и Škoda. В августе соглашение было разорвано.