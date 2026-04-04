Российский модуль «Венера-Д» впервые с 80-х получит снимки и пробы грунта Венеры

По данным НПО имени Лавочкина, за час спуска и два часа работы на поверхности в экстремальных условиях — температура около 460°C, давление 90 атм — модуль решит задачи, недостижимые для планируемых миссий других стран. Данные с орбиты лягут в основу модели глобальной циркуляции атмосферы Венеры — её не удавалось создать ранее.

Ранее академик Лев Зелёный сообщал, что в рамках миссии проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности. Проект войдёт в нацпроект по освоению космоса; эскизное проектирование начнётся в январе 2026 года. Вместе с посадочным модулем будут использованы аэростатные зонды и орбитальный аппарат.

«Венера-Д" вернёт Россию к межпланетным исследованиям на новом научно-технологическом уровне. В частности, посадочный аппарат сможет впервые с 1980-х годов получить снимки поверхности и произвести анализ грунта на современном технологическом уровне. За один час спуска в атмосфере и два часа работы на поверхности в экстремальных условиях этот модуль сможет решить задачи, не достижимые планируемыми миссиями других космических агентств», — сказано сообщении ТАСС.