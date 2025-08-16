Российский производитель «Атом» показал версию своего электромобиля для такси

Опубликовано 16 августа 2025, 09:001 мин.
Российский производитель «Атом» показал версию своего электромобиля для таксиПартнёрами станут таксопарки
ТАСС сообщает, что на Международном евразийском форуме «Такси» в Москве компания «Атом» представила электромобиль для такси. Представленная модель рассчитана на четыре пассажира, будет и трёхместная версия.
Электрокар имеет запас хода 500 км и максимальную скорость 170 км/ч. Ёмкость батареи составляет 77 кВт⋅ч, время зарядки на 100 км — 8 минут, разгон до 100 км/ч — 8 секунд.
Операционный директор «Атома» Максим Бардин заявил, что таксопарки станут партнёрами компании, а не дилерами. В таксопарках планируется создание зарядных станций с техническим обслуживанием и медицинскими осмотрами водителей. Для частных клиентов будет доступен «консьерж-сервис».
«Водитель приезжает, садится в готовый автомобиль, заряженный по льготной стоимости электричества, не мешает обычным водителям на городских станциях зарядки, может отдохнуть и пройти нужные проверки», — подчеркнул Бардин.