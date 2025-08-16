Российский производитель «Атом» показал версию своего электромобиля для такси

Электрокар имеет запас хода 500 км и максимальную скорость 170 км/ч. Ёмкость батареи составляет 77 кВт⋅ч, время зарядки на 100 км — 8 минут, разгон до 100 км/ч — 8 секунд.

Операционный директор «Атома» Максим Бардин заявил, что таксопарки станут партнёрами компании, а не дилерами. В таксопарках планируется создание зарядных станций с техническим обслуживанием и медицинскими осмотрами водителей. Для частных клиентов будет доступен «консьерж-сервис».

«Водитель приезжает, садится в готовый автомобиль, заряженный по льготной стоимости электричества, не мешает обычным водителям на городских станциях зарядки, может отдохнуть и пройти нужные проверки», — подчеркнул Бардин.