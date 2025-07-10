Российский разработчик ПО представил первый детектор дипфейков

Детектор анализирует видеопотоки, выявляет артефакты и аномалии, указывающие на использование нейросетей, которые используют злоумышленники для создания фальшивых изображений. Технология использует различные алгоритмы, анализирует изменения в пикселях и положении участников на видео, сравнивает части изображения для выявления потенциального дипфейка.

Сейчас детектор работает в сценариях один на один, но в планах команды расширить использование на групповые встречи для обнаружения поддельного видеоконтента в различных форматах и обеспечения полной защиты переговоров.

«Работа детектора дипфейков при удалённом взаимодействии в онлайн-формате эффективно дополняет организационные процедуры, снижает нагрузку на проверяющих и защищает от сложных технологических атак. Инструмент уже проходит тестирование в одном из крупнейших банков России», — рассказал генеральный директор СКБ «Контур» Михаил Сродных.