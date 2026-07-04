В России
Опубликовано 04 июля 2026, 02:15
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Российский РЭБ «Поле-31» подавляет дроны на расстоянии не менее 2000 метров

Комплекс глушит GPS, Glonass, Beidou и Galileo
НПО «Киловатт» сообщило, что комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-31» способен подавлять беспилотники со спутниковой навигацией на дистанции не менее 2 км. Станция работает против всех основных систем навигации: GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Она предназначена для защиты военных и промышленных объектов, сельхозугодий и критической инфраструктуры.
Российский РЭБ «Поле-31» подавляет дроны на расстоянии не менее 2000 метров

© Ferra.ru

«Поле-31» устанавливается на возвышенности, что увеличивает зону покрытия. По словам разработчиков, главное преимущество — подавление сигналов спутниковой навигации, которые дроны используют для ориентации и выполнения задач. Комплекс уже может применяться для защиты объектов ТЭК, агросектора и других важных объектов.

Ранее подобные системы часто требовали прямого обзора или работали на меньшей дальности. Новая станция расширяет возможности противодействия БПЛА, особенно в условиях, когда дроны полагаются на спутниковую навигацию. В НПО «Киловатт» подчеркнули, что комплекс уже готов к эксплуатации и может быть интегрирован в существующие системы защиты.

«Главное технологическое преимущество станции — подавление на расстоянии не менее 2 000 м сигналов спутниковой навигации, которые используют БПЛА для ориентации, маршрутизации и выполнения боевых задач», — сообщили в компании.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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