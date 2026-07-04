Российский РЭБ «Поле-31» подавляет дроны на расстоянии не менее 2000 метров

«Поле-31» устанавливается на возвышенности, что увеличивает зону покрытия. По словам разработчиков, главное преимущество — подавление сигналов спутниковой навигации, которые дроны используют для ориентации и выполнения задач. Комплекс уже может применяться для защиты объектов ТЭК, агросектора и других важных объектов.

Ранее подобные системы часто требовали прямого обзора или работали на меньшей дальности. Новая станция расширяет возможности противодействия БПЛА, особенно в условиях, когда дроны полагаются на спутниковую навигацию. В НПО «Киловатт» подчеркнули, что комплекс уже готов к эксплуатации и может быть интегрирован в существующие системы защиты.

«Главное технологическое преимущество станции — подавление на расстоянии не менее 2 000 м сигналов спутниковой навигации, которые используют БПЛА для ориентации, маршрутизации и выполнения боевых задач», — сообщили в компании.