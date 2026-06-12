В России
Опубликовано 12 июня 2026, 13:35
1 мин.

Российский рынок облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% — до 96 млрд рублей

ИИ назвали драйвером роста 27% респондентов
Исследование компаний Apple Hills Digital, Cloud.ru, Selectel и VK Tech показало, что рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 году достиг 96 млрд рублей, рост составил 29%, а платформенных — 38 млрд рублей, также 29%. Главные рыночные драйверы — рост объёмов данных (33%), модернизация бизнеса —32%, удорожание оборудования и требования к ИБ — по 30%. ИИ назвали драйвером лишь 27% опрошенных, импортозамещение — 20%.
Российский рынок облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% — до 96 млрд рублей

© Ferra.ru

По информации «Ведомостей», в опросе участвовали 419 компаний из госсектора, IT, телекома, промышленности, транспорта, строительства и медиа. Как отмечается в исследовании, 42% организаций по‑прежнему используют одного облачного провайдера, 30% — двух, 15% — трёх, 13% — четырёх. Мультиоблачные стратегии выбирают для снижения зависимости от одного поставщика, оптимизации затрат и повышения устойчивости.

Эксперты отмечают, что работа с несколькими провайдерами соответствует мировой практике: это позволяет гибко распределять нагрузки, соблюдать требования регуляторов, повышать отказоустойчивость и получать ресурсы для ИИ‑проектов.

Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#В России
,
#рынок
,
#IT
,
#опрос
,
#искусственный интеллект
,
#электроника
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Российский рынок облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% — до 96 млрд рублей