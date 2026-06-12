Российский рынок облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% — до 96 млрд рублей

По информации «Ведомостей», в опросе участвовали 419 компаний из госсектора, IT, телекома, промышленности, транспорта, строительства и медиа. Как отмечается в исследовании, 42% организаций по‑прежнему используют одного облачного провайдера, 30% — двух, 15% — трёх, 13% — четырёх. Мультиоблачные стратегии выбирают для снижения зависимости от одного поставщика, оптимизации затрат и повышения устойчивости.

Эксперты отмечают, что работа с несколькими провайдерами соответствует мировой практике: это позволяет гибко распределять нагрузки, соблюдать требования регуляторов, повышать отказоустойчивость и получать ресурсы для ИИ‑проектов.