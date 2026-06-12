Российский рынок облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% — до 96 млрд рублей

Опубликовано 12 июня 2026, 13:351 мин.
Российский рынок облачных сервисов в 2025 году вырос на 29% — до 96 млрд рублейИИ назвали драйвером роста 27% респондентов
Исследование компаний Apple Hills Digital, Cloud.ru, Selectel и VK Tech показало, что рынок инфраструктурных облачных сервисов в 2025 году достиг 96 млрд рублей, рост составил 29%, а платформенных — 38 млрд рублей, также 29%. Главные рыночные драйверы — рост объёмов данных (33%), модернизация бизнеса —32%, удорожание оборудования и требования к ИБ — по 30%. ИИ назвали драйвером лишь 27% опрошенных, импортозамещение — 20%.
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По информации «Ведомостей», в опросе участвовали 419 компаний из госсектора, IT, телекома, промышленности, транспорта, строительства и медиа. Как отмечается в исследовании, 42% организаций по‑прежнему используют одного облачного провайдера, 30% — двух, 15% — трёх, 13% — четырёх. Мультиоблачные стратегии выбирают для снижения зависимости от одного поставщика, оптимизации затрат и повышения устойчивости.
Эксперты отмечают, что работа с несколькими провайдерами соответствует мировой практике: это позволяет гибко распределять нагрузки, соблюдать требования регуляторов, повышать отказоустойчивость и получать ресурсы для ИИ‑проектов.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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