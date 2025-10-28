Российский сервер МЛТ-С внесли в реестр радиоэлектронной продукции

Опубликовано 28 октября 2025, 21:241 мин.
Российский сервер МЛТ-С внесли в реестр радиоэлектронной продукцииОборудование предназначено для задач ИИ и хранения данных
В пресс-службе госкорпорации Ростех сообщили, что сервер общего назначения МЛТ-С российской компании «Мультиллект» успешно прошел сертификацию и включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Эта процедура подтверждает происхождение продукта и открывает возможности для его поставок в государственные и корпоративные структуры.
Серверное оборудование класса 2U, занимающее две единицы высоты в стойке, разработано для решения критически важных задач. Оно предназначено для обработки и хранения данных, а также для операций с искусственным интеллектом. Модель построена на процессорах 5-го поколения.
Как отметили в компании, сервер поддерживает различные операционные системы, включая российскую Astra Linux, и совместим с основными системами виртуализации. Конструкция позволяет масштабировать мощности за счет установки дополнительных графических ускорителей и увеличения количества дисков.
Серверы МЛТ-С уже проходят тестовую эксплуатацию и готовы к серийным поставкам.