Российский синхротрон построят во Владивостоке: проект одобрила Главгосэкспертиза

Площадка для строительства уже выбрана, и проект получил одобрение экспертов, соответствующее заключение выдала Главгосэкспертиза. Все подготовительные работы по проекту завершились в 2023 году. Учёные тщательно изучили место, где будет строиться установка, проверили почву и изучили риск землетрясений. Место определено во Владивостоке, на острове Русском.

Строительство начнётся в 2026 году, и на него потребуются «десятки миллиардов рублей». На данный момент правительство России выделило 12,4 млрд рублей. Сейчас решается вопрос, как распределить деньги с других проектов, потому что их стоимость оказалась выше, чем планировалось.

Как отмечает ТАСС, в «Курчатовском институте» уже разрабатывают системы для нового ускорителя. Они похожи на те, что использовались для улучшения старого ускорителя — «Курчатовского источника синхротронного излучения» (КИСИ). Новый синхротрон будет производить в 10 раз больше энергии, его энергия будет составлять 2,5 ГэВ.

Центр будет изучать молекулы, проводить исследования в физике, биологии, медицине и материаловедении. Учёные, работающие на новом ускорителе, будут изучать морских животных для поиска «перспективных материалов» и производства лекарств на основе исследований Мирового океана.