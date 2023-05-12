Российский специалист назвал способы защитить самокат от мошенников

Чтобы не воспользоваться наклеиваемыми мошенниками фальшивыми QR-кодами, следует пользоваться только официальными приложениями сервисов по аренде электросамокатов и следовать ряду простых правил, подчеркнул в комментарии для «Газеты.Ru» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

В последнее время злоумышленники все чаще стали приклеивать на самокаты проката QR-коды с ссылками на ложную страницу оплаты за аренду самокаты или на вредоносные программы.

Для защиты от такого мошенничества, подчеркивает специалист, QR-коды всегда нужно сканировать официальными приложениями сервисов. Также стоит обратить внимание на адрес сайта, на которое перенаправляет QR-код — мошеннические лишь подражают названиям настоящих. Необходимо проверить и состояние самой наклейки: нет ли под ней еще одной, насколько она отличается от общего состояния самоката.