Российский стелс-корабль переработают

Использующие стелс-технологии корветы проекта 20386 находится на перепроектировании. Инновационным решениям, внедряемым на корабле, потребовалась дополнительная проработка, рассказал источник РИА Новости.

Корветы проекта 20386 — это корабли нового поколения, в которых реализуется модульный принцип вооружения, а также возможность базирования беспилотников. Предполагается, что они станут первыми российскими кораблями, построенными по концепции «стелс», позволяющей сделать судно незаметным для радаров. В частности, при постройке используется радиопоглощающее покрытие.

Для решения о строительстве серии корветов проекта 20386 требуется оценка эффективности работ по головному кораблю, отметил собеседник агентства. Последний был заложен на «Северной верфи» в 2016 году. Известно, что корпус корвета полностью достроен, а его надстройка формируется.