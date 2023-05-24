Российский «Трек» поможет решить «мюонную загадку»

В НИЯУ МИФИ состоялся первый запуск внутренней плоскости крупнейшего в мире координатного детектора «Трек», предназначенного для изучения космических лучей. Окончательно установка будет собрана в 2024 году.

«Трек» является частью экспериментального комплекса НЕВОД. Состоящий из двух плоскостей дрейфовых камер детектор позволит расширить изучаемый в последнем диапазон энергий космических лучей до рекордного интервала 1014 — 1019 электронвольт. Именно там наблюдается «мюонная загадка» — избыток мюонов в атмосфере Земли.

Исследователи надеются, что вкупе с уже имеющимся детектором черенковского излучения новый трековый детектор позволит решить этот парадокс. Запуск «Трека», полная сборка которого планируется в следующем году, позволит исследователям ловить в семь раз больше частиц, чем сейчас, рассказал создатель и руководитель НЕВОДа, профессор НИЯУ МИФИ Анатолий Петрухин.

Сопоставление первых снимков мюонов, проходящих через «Трек», с другими детекторами комплекса показали хорошую точность новой установки, отмечают в МИФИ.