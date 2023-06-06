Российский туроператор назвал дату запуска отечественной миссии к Луне«Луну-25» предполагают отправить в космос 11 августа
Станцию «Луна-25» планируют запустить к спутнику Земли 11 августа, следует из документов космического туроператора RocketTrip.
Запуск первого в истории России миссии к Луне запланирован на 11 августа, отмечается следует из данных на сайте отечественного оператора космического туризма RocketTrip.
Расписание тура на космодром «Восточный» говорит о том, что запуск ракеты «Союз-2» с автоматической станцией «Луна-25» на борту поставлен на 06:45 по Благовещенску (00:45 мск).
В «Роскосмосе» отметили, что уже заявляли о планах перенести запуск «Луны» с июля на август. Причиной назывались необходимость дополнительных испытаний и сложность баллистико-навигационного обеспечения.
Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом, отправляемым к спутнику Земли, начиная с 1976 года. Автоматический зонд прилунится в районе южного полюса недалеко от кратера Богуславского. Основной задачей посадочного модуля называется поиск воды и исследование поверхности Луны.