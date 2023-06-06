Российский туроператор назвал дату запуска отечественной миссии к Луне

Запуск первого в истории России миссии к Луне запланирован на 11 августа, отмечается следует из данных на сайте отечественного оператора космического туризма RocketTrip.

Расписание тура на космодром «Восточный» говорит о том, что запуск ракеты «Союз-2» с автоматической станцией «Луна-25» на борту поставлен на 06:45 по Благовещенску (00:45 мск).

В «Роскосмосе» отметили, что уже заявляли о планах перенести запуск «Луны» с июля на август. Причиной назывались необходимость дополнительных испытаний и сложность баллистико-навигационного обеспечения.

Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом, отправляемым к спутнику Земли, начиная с 1976 года. Автоматический зонд прилунится в районе южного полюса недалеко от кратера Богуславского. Основной задачей посадочного модуля называется поиск воды и исследование поверхности Луны.