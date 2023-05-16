Российский ученый рассказал, от чего умер Ленин

Причиной смерти Владимира Ленина стало вызванное нейросифилисом кровоизлияние в четверохолмии — зоне в мозге, которая включает центры зрения и слуха, заявил «Газете.Ru» председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Новоселов.

Исследователь рассказал, что ему удалось ознакомиться в Российском государственном архиве социально-политической истории с нецензурированным дневником лечащих врачей Ленина, ведшимся на протяжении последних двух лет жизни основателя СССР. По заключению специалистов, рассказывает доктор, основой болезни был распространенный артериосклероз сосудов «на почве преждевременного их изнашивания». Непосредственной причиной смерти стало кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия.

Причиной кровоизлияния является нейросифилис, считает Новоселов. По предположению врача, он возник в самарский период жизни Ленина (с 1889 по 1893 годы). Исследователь указывает на то, что Ленину делали реакцию Вассермана, по который определяют наличие бледной спирохеты — возбудителя сифилиса. Препараты ртути висмута, йода, ртути, которые давались лидеру большевиков, применялись в то время только для лечения этого заболевания. Выявленное при вскрытии состояние сосудов — похожих на шнуры — также гораздо возникает гораздо чаще при нейросифилисе, чем при артериосклерозе.

При этом заключение не подписал Федор Готье — личный врач семьи Ленина. Новоселов поясняет, что врач не был согласен с тем, что вызывало разрыв сосудов.