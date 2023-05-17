Российский «универсальный контейнер» доставит мРНК-вакцины

Исследователи из России разработали «универсальный контейнер» для доставки матричной РНК-вакцины в клетки человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceutics.

В настоящее время все больше создается вакцин на основе генетического материала возбудителей. Для выбора правильной последовательности биохимики исследуют белки патогенов и определяют, с какой именно матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) они синтезировались. При введении мРНК-вакцины не происходит контакта с возбудителем заболевания. Такие препараты дешевле и быстрее получать, отмечают исследователи.

Однако есть и сложности — для таких препаратов требуется «контейнер», который доставит мРНК по месту назначения. Одной из самых эффективных систем введения веществ в организм являются липосомы — шарики с оболочкой из жиров, наполненные водой. Исследователи из СПбПУ, МИРЭА и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, предложили оригинальный их состав для наиболее эффективной доставки. Как результат, в такие липосомы возможно поместить самую разную по размерам и параметрам мРНК.

Эффективность выработки белка-антигена в живых клетках ученые экспериментально проверили на клеточных культурах человека. Доля клеток, в которых белок действительно нарабатывался, оказалась оказались сравнимой с таковой у коммерчески доступных зарубежных систем доставки, подчеркивают исследователи.