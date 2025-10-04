Российский видеохостинг RuTube удалил 20 тысяч видео, опасных для детей

Кроме того, было заблокировано свыше 5800 аккаунтов и прекращено 738 трансляций. По сообщениям, весь загружаемый на Rutube контент подвергается тщательному контролю.

По данным сервиса Mediascope, ежемесячно Rutube посещают около 80 млн пользователей в России, но, учитывая, что часто одним аккаунтом пользуются несколько человек, реальное количество зрителей может быть выше, подчеркнули в пресс-службе.

«Все видеоролики, которые загружаются на Rutube, проходят обязательную модерацию. С января 2025 года на платформе было удалено около 20 тыс. потенциально опасных роликов для детей, заблокировано более 5,8 тыс. аккаунтов и 738 трансляций», — сказано в сообщении.