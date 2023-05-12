Российский врач назвал первый признак остеопороза

Понять, что у человека развивается остеопороз можно по переломам в трех местах — лучевой кости, позвонках и шейке бедра, заявил в интервью «Газете.Ru» заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

Остеопороз — состояние, при котором у человека становится хрупкой костная ткань — становится причиной смерти 25% населения. Причем у женщин он обычно развивается чаще и раньше, чем у мужчин, отметил российский врач. Однако ускорить развитие остеопороза у сильного пола примерно на 15 — 20 лет может курение, отсутствие витамина D и длительный прием мочегонных препаратов (последний способствует вымыванию костной ткани).