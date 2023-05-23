Российский врач назвал самые частые осложнения после кори

Существует шесть наиболее частных осложнений после перенесенной во взрослом возрасте кори — пневмония, энцефалит, отит, ларингит, тромбоцитопения и миокардит, рассказал ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

Корь может привести как к вирусной пневмонии, так и «добавить» бактериальное воспаление легких, отметил врач. Попадание ее вируса в нервные ткани может приводить к энцефалиту — воспалению мозга. Как результат, у человека возникают судороги и спутанность сознания, а в редких случаях — его мозг необратимо повреждается.

Кроме того, корь может вызвать средний отит, который чреват снижением слуха, ларингит, тромбоцитопению — снижение количества необходимых для свертывания крови тромбоцитов — а также потенциально смертельный миокардит, воспаление сердечной мышцы.

Единственный способ защитить себя от кори — вакцинироваться, подчеркнул врач. Подавляющее число случаев тяжелого течения болезни наблюдается у непривитых взрослых.