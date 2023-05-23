Российский врач назвала категорию людей с особым риском меланомы

Наибольший риск развития рака кожи наблюдается у людей с особой мутацией, ускоряющей восстановление после солнечных ожогов, заявила сотрудница компании MyGenetics Инна Холяндра.

Ультрафиолетовый свет Солнца может проникать в глубокие слои кожи и приводить к повреждению ДНК и накоплению мутаций, ведущих к развитию рака кожи. У 61% людей в российской популяции вырабатывается достаточно защитного пигмента — меланина, выяснили исследователи из MyGenetics. Они хорошо загорают и редко получают солнечные ожоги.

У людей со светлой кожей выработка меланина снижена и, как следствие, выше риск солнечных ожогов и меланомы. Однако такие люди обычно тщательней следят за кожей: использовать солнцезащитные средства и закрытую одежду. При этом выше риск развития рака кожи и у людей с мутацией гена XRCC1, который контролирует скорость «ремонта» поврежденной ультрафиолетом ДНК.

Исследование показало, что у 42% россиян скорость восстановления ДНК в клетках кожи, поврежденных ультрафиолетом, повышена. Солнечные ожоги заживают у них быстро, но из-за этого сохраняется большое количество клеток с измененной ДНК, что существенно способствует увеличению риска меланомы и в несколько раз повышает агрессивность опухоли, отмечает Холяндра.

Доля же россиян с низкой скоростью восстановления повреждений ДНК от ультрафиолета довольно низкая — всего 12%. Чтобы узнать, насколько человек защищен от ультрафиолета, ему необходимо сдать ДНК-тест, отметила врач.