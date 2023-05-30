Российский врач рассказал, когда межпозвоночные грыжи вызывают боль

Лишь от 2% до 12% грыж межпозвоночных дисков приводят к сдавлению нервных корешков и появлению боли, заявил сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

Чаще всего эта боль проявляется в виде онемения пальцев, слабости в ноге, выпадения рефлексов. Такие признаки обычно появляются, когда грыжа диска сдавливает нервный корешок. Однако очень часто грыжи межпозвоночных дисков бывают бессимптомными.

Боль вызывают и другие болезни межпозвоночных дисков, подчеркивает врач. Повреждение межпозвоночных дисков — причина от 20% до 40% неспецифической боли в спине. Такая боль может появиться в любом возрасте, и большинство пациентов с ней — люди до 40 лет, отмечает специалист.