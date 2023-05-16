Российский врач рассказала, чем может быть вызвано женское недержание мочи

Существуют три вида недержания мочи у женщин — стрессовое, ургентное, и смешанное, рассказала «Газете.Ru» урогинеколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ Анна Бердичевская.

Стрессовое недержание вызывается повышением брюшного давления — в частности, при кашле, подъеме тяжестей или физических нагрузках. Чаще всего такая форма недержания связана с недостаточностью связочного аппарата малого таза или слабостью мышц тазового дна, отмечает врач.

Ургентное недержание мочи связано с нарушением функции мочевого пузыря — его мышцы начинают производить резкие сокращения при наполнении органа. Нервная система воспринимает это как акт мочеиспускания, поэтому запирательный механизм не срабатывает, рассказывает Бердичевская.

Существуют и сложные формы недержания — к примеру, нейрогенное, причинами которого служат неврологические заболевания. Бывают и смешанные формы. Кроме того, недержание может быть вызвано парадоксальной ишурией — состоянием, при котором соча не выходит должным образом из мочевого пузыря, и он переполняется.

Диагностировать любые нарушения мочеиспускания можно с помощью дневников, которые пациентка заполняет в течение дня. Всем женщинам с недержанием показана урофлоуметрия — подсчет скорости струи мочи.