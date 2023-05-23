Российский врач рассказала, почему витамины в глазных каплях бесполезны

Добавляемые в капли витамины практически не проникают в глаз из-за гематоофтальмологического барьера, заявила сотрудник Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова.

Капли с витаминами действуют только на поверхности глаза: либо на конъюнктиву, либо на роговицу, либо на веки, рассказала врач-офтальмолог. Так, по ее словам, можно лечить язву или эрозию роговицы. При этом помочь витамины могут только в комплексе с другими препаратами.

Причиной тому — гематоофтальмологический барьер, который не пропускает никаких лишних веществ в полость глаза, защищая таким образом внутриглазные оболочки. Для доставки витаминов в область глаза медики назначают капсулы или инъекции, рассказала Газизова.

Исключением из правила являются препараты, содержащие таурин и селен. Эти вещества очень хорошо проникают через роговицу в хрусталик и поддерживают белковые связи внутри хрусталика. Поэтому такие капли часто назначают пациентам с начальной формой катаракты.