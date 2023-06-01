Российский врач развенчал миф о долголетии кавказцев

Феномен кавказского долголетия — просто легенда, объясняющаяся приписками в советское время, заявил председатель секции геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Новоселов.

Все зарегистрированные сверхдолгожители в трех очагах долголетия — абхазском, азербайджанском и якутском — родились во время недостаточно точной регистрации рождений и отсутствия регулярной воинской повинности в регионе, отмечает врач-гериатр. Документов, по которым установить точный возраст таких людей, нет. В настоящее время людей с подобным сроком жизни на Кавказе наблюдается.

Настораживает и то, что все кавказские долгожители старше 120 лет были исключительно мужчинами. Ученым известно, что женщины всегда живут дольше мужчин, и долгожителей среди них также больше, подчеркивает Новоселов. По мнению врача, всем долгожителям «за 120» было на самом деле около 90 лет.

Исследователь предполагает, что завышение возраста связно с социальными факторами и объясняется существовавшими традициями: чем старше человек, тем больше к нему уважения. Кроме того, во время Великой Отечественной войны многие мужчины завышали свой возраст, чтобы быть призванными на фронт боевых действий.