Российский завод начнет производство ключевого элемента сим-карт

Зеленоградский завод «Микрон» начнет с 2024 года выпускать чипы для сим-карт с российской криптографией, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Отечественный чип необходим для внедрения в сетях связей российских систем шифрования данных, с помощью которых можно исключить риски проблем со связью и снизить зависимость от иностранных технологий. До 2022 года российские операторы связи закупали сим-карты у крупных мировых продавцов. После введения санкций против России стали приобретаться китайские карты, которые в три-четыре раза дороже европейских.

Специализированный чип для сим-карт уже разрабатывается, заявили в «Микроне». Он будет выпускаться на топологических нормах в 180 и 90 нанометров. Программное обеспечение под него уже тестируется операторами.

Однако существуют сомнения относительно производственных мощностей российского предприятия, отмечают собеседники издания: завод даже при полной загрузке может выпускать не больше 20 миллионов чипов в год, в то время как годовая потребность операторов составляет от 70 до 100 миллионов карт.