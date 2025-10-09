Российских чиновников обучат работе с ИИ

По его словам, эти меры направлены на повышение цифровой грамотности чиновников и эффективности их работы. Использование ИИ позволит оптимизировать операционные расходы и сократить время обработки информации.

Григоренко подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет госслужащих, а выступает в роли помощника. Например, с его помощью можно быстрее и качественнее обрабатывать обращения граждан и бизнеса.

Правительство уже применяет ИИ в ключевых процессах госуправления. Одна из таких систем — платформа мониторинга и управления национальными проектами, где искусственный интеллект прогнозирует риски срыва сроков выполнения задач. Точность таких прогнозов достигает 96%.