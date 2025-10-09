Российских чиновников обучат работе с ИИ

Опубликовано 09 октября 2025, 21:511 мин.
Российских чиновников обучат работе с ИИПрограммы запущены на федеральном уровне
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что государственные служащие в России будут проходить специальное обучение для работы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующие программы повышения квалификации уже запущены на федеральном уровне.
По его словам, эти меры направлены на повышение цифровой грамотности чиновников и эффективности их работы. Использование ИИ позволит оптимизировать операционные расходы и сократить время обработки информации.
Григоренко подчеркнул, что искусственный интеллект не заменяет госслужащих, а выступает в роли помощника. Например, с его помощью можно быстрее и качественнее обрабатывать обращения граждан и бизнеса.
Правительство уже применяет ИИ в ключевых процессах госуправления. Одна из таких систем — платформа мониторинга и управления национальными проектами, где искусственный интеллект прогнозирует риски срыва сроков выполнения задач. Точность таких прогнозов достигает 96%.