Российских IT-решений для строительства стало в два раза больше

Опубликовано 30 июля 2025, 15:501 мин.
Российских IT-решений для строительства стало в два раза большеРеестр ДОМ. РФ насчитывает уже 875 продуктов
За последний год количество отечественных IT-решений для строительной отрасли увеличилось вдвое. Сейчас в реестре ДОМ. РФ зарегистрировано 875 продуктов от 460 российских разработчиков, охватывающих более 10 направлений деятельности девелоперских компаний.
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Как сообщил Николай Козак, управляющий директор ДОМ. РФ по IT и цифровой трансформации, реестр позволяет подбирать цифровые решения для автоматизации строительных процессов. Более половины (56%) представленных программ включены в Единый реестр отечественного ПО.
Исследование ДОМ. РФ и «Сколково» показало, что 39% застройщиков сталкиваются с нехваткой российских аналогов специализированного программного обеспечения. Новый реестр призван решить эту проблему, предлагая решения для поиска земельных участков, инженерных изысканий, управления проектами и оценки стоимости строительства.