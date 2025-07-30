Российских IT-решений для строительства стало в два раза больше

Как сообщил Николай Козак, управляющий директор ДОМ. РФ по IT и цифровой трансформации, реестр позволяет подбирать цифровые решения для автоматизации строительных процессов. Более половины (56%) представленных программ включены в Единый реестр отечественного ПО.

Исследование ДОМ. РФ и «Сколково» показало, что 39% застройщиков сталкиваются с нехваткой российских аналогов специализированного программного обеспечения. Новый реестр призван решить эту проблему, предлагая решения для поиска земельных участков, инженерных изысканий, управления проектами и оценки стоимости строительства.