Российских крабов будут автоматически проверять на легальность

В России разработана систему автоматической проверки легальности крабов в российских заведениях питания, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По словам чиновника, представлена она будет через два месяца.

Проведенная в конце 2022 года Росрыболовством и Россельхознадзором проверка крабов, поставляемых в московские рестораны и гостиницы, показала, что абсолютно легальными среди них являются только 3%. Использовались для этого две базы данных — по вылову (имевшаяся у Росрыболовства) и по электронным ветеринарным сертификатам («принадлежавшая» Россельхознадзору).

После этого ведомства занялись совместным созданием системы автоматической проверки, рассказал Шестаков.