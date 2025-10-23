Российско-китайский суперкомпьютер начали использовать для изучения материалов

В прошлом году была запущена первая очередь этого вычислительного комплекса, и планы предусматривают его дальнейшее расширение в ближайшие годы. Ожидается, что производительность суперкомпьютера достигнет 20 петафлопс.

Сейчас суперкомпьютер загружен примерно на 90% и активно используется для научных исследований, связанных с геологоразведкой и изучением материалов с помощью компьютерной томографии.

Учёный отметил, что современное оборудование позволяет решать сложные задачи, аналогичные тем, что применяются в ультразвуковой диагностике. Ультразвуковые аппараты анализируют состояние органов на основе изображений, полученных с помощью отраженных ультразвуковых волн. Но есть и более сложные и трудоёмкие задачи, для которых требуются специальные вычислительные алгоритмы.

Решение таких задач требует значительных вычислительных мощностей, которые и предоставляет суперкомпьютер, подчеркнул Будак.

«Сейчас суперкомпьютер загружен примерно на 90%. Он используется в ряде исследовательских работ, посвященных геологоразведке и изучению свойств материалов при помощи компьютерной томографии», — также отметил учёный.