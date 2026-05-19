Российское «Бюро 1440» и белорусский «Белинтерсат» будут развивать спутниковую связь

В «Бюро 1440» подчеркнули, что глобальное покрытие — ключевая характеристика их сервиса. Компания уже заключила форвардные контракты с крупнейшими российскими операторами, а теперь выходит на зарубежные рынки. В «Белинтерсат» отметили, что потребность в цифровых сервисах в отдалённых регионах растёт, и низкоорбитальные спутники могут это обеспечить там, где наземные сети не справляются.

Кроме того, сотрудничество поможет реализовать план по импортозамещению в критической информационной инфраструктуре, что станет основой для общего технологического суверенитета.

Напомним, в конце марта «Бюро 1440» успешно вывело на орбиту первые 16 спутников группировки «Рассвет». Аппараты оснащены связью 5G NTN, лазерными терминалами и плазменными двигателями. Развёртывание полной группировки продолжается.

«Глобальное покрытие — одна из ключевых характеристик сервиса спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440". Мы поступательно интегрируемся во все сценарии использования, актуальные для России, заключили форвардные контракты с рядом крупнейших российских операторов связи. Соглашение с "Белинтерсат" — первый шаг на пути масштабирования нашего сотрудничества с игроками телеком-рынка на международном уровне», — заявил заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.