Российскую противодроновую сеть «Дарвин-Z» сделали самозатягивающейся

Как сообщает РИА Новости, раньше от FPV-дронов использовали обычные рыбацкие сети — они быстро рвались, и ставить их было трудно. Новая сеть поставляется готовым полотном, её можно закрепить на чём угодно: хоть на металлических профилях, хоть на деревянных кольях. Когда дрон взрывается, ячейки смещаются и закрывают до половины пробоя — пролезть в ту же дыру становится сложнее.

«Дарвин-Z» сделана из полипропилена и весит всего 40 граммов на квадратный метр. По краям и в ключевых местах встроены особые силовые ячейки — при натяжении они работают как несущие тросы. Разработчик утверждает, что это удешевляет защиту объектов и упрощает монтаж по сравнению с зарубежными аналогами.

«Её ячейка имеет форму латинской буквы Z. Когда дрон подрывается на полотне, конструкция не разрывается вхлам, а "сползает" — соседние ячейки смещаются и частично затягивают образовавшуюся дыру. Это сокращает чистую площадь пробоя до 50 процентов, и использовать тот же коридор для залёта становится гораздо сложнее», — рассказал гендиректор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.