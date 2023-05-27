Российскую ракету предложили оснастить ступенью с авиадвигателями

Инженеры из Технологического университета имени космонавта Леонова предложили оснастить ракету «Рокот» дополнительной многоразовой первой ступенью с шестью турбореактивными самолетными двигателями.

У ступени, по задумке специалистов, будут также тормозные парашюты, система управления с блоком питания и топливный бак. С внешней стороны на ней планируется разместить два надувных амортизатора, емкости со сжатым гелием и газовая аппаратура. Первая ступень будет разгонять «Рокот» примерно до высоты 20 километров, после чего ракета будет лететь дальше с помощью собственных двигателей. Ступень же будет возвращаться на Землю с помощью тормозных парашютов и трех из шести двигателей, которые будут работать в режиме малой тяги.

Для того, чтобы использовать такую ступень, предполагается перевести избавить топливо для «Рокот» от токсичных компонентов — несимметричного диметилгидразина и азотного тетраоксида — и заменить их на кислород и керосин. Заправлять новую ступень будут только для посадки — для экономии остальное топливо зальют уже в первую ступень самой ракеты.

Возвращать обратно ступень планируется с использованием вертолета Ми-26. По мнению инженеров, их разработка будет лишена недостатков возвращаемых ступеней ракет принадлежащей Илону Маску компании SpaceX — необходимости наличия сложной инфраструктуры и транспортных коммуникаций, а также мощного грузоподъемного оборудования.