Российскую установку для выращивания полупроводников доставили на МКС

Установка использует метод молекулярно-лучевой эпитаксии, который требует сверхвысокого вакуума для создания атомарно-тонких слоев материала. На Земле подобное оборудование отличается большими габаритами и высокой стоимостью. Космический вакуум позволяет значительно упростить процесс и использовать единую камеру для всех элементов.

Эксперимент направлен на изучение эффективности роста полупроводниковых слоев в условиях орбиты. Ученые проанализируют свойства полученных материалов и отработают технологические процессы. Это первый в мире проект по проведению молекулярно-лучевой эпитаксии в космосе.

Оборудование было специально разработано с учетом космических ограничений: малого веса, радиационной стойкости и особенностей поведения материалов в невесомости.