Российскую установку для выращивания полупроводников доставили на МКС

Российскую установку для выращивания полупроводников доставили на МКСЭксперимент позволит использовать преимущества космического вакуума
Установка использует метод молекулярно-лучевой эпитаксии, который требует сверхвысокого вакуума для создания атомарно-тонких слоев материала. На Земле подобное оборудование отличается большими габаритами и высокой стоимостью. Космический вакуум позволяет значительно упростить процесс и использовать единую камеру для всех элементов.
Эксперимент направлен на изучение эффективности роста полупроводниковых слоев в условиях орбиты. Ученые проанализируют свойства полученных материалов и отработают технологические процессы. Это первый в мире проект по проведению молекулярно-лучевой эпитаксии в космосе.
Оборудование было специально разработано с учетом космических ограничений: малого веса, радиационной стойкости и особенностей поведения материалов в невесомости.