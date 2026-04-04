Россия готовится к Неделе космоса в честь 65-летия полёта Гагарина

Программу организовали более 260 культурных площадок и семь городских парков. 9 апреля в Музее космонавтики откроется выставка «Сердце первого. К 65-летию первого полёта человека в космос». Название связано с электрокардиограммой Юрия Гагарина, сделанной перед полётом. Экспозицию дополнят аудиоинсталляция сердечного ритма и десятки уникальных экспонатов, многие из которых представят впервые.

8 апреля в музее пройдёт День космического кино: в зале, стилизованном под кабину звездолёта, покажут ленты «Аэлита», «Время первых», «Капитан Волынов: фаворит космоса». А 9 апреля для детей организуют День космических уроков, где расскажут об истории астрономии — от Галилея и Кеплера до современных миссий. Мероприятия также пройдут на ВДНХ и в городских парках.

«Программу подготовили больше 260 культурных площадок и семь парков. Они приглашают на встречи с космонавтами, выставки и экскурсии, посвященные Юрию Гагарину, музыкальные вечера и тематические викторины», — рассказала «Известиям» заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.