Россия и Беларусь создадут технологию извлечения антиоксидантов из корней микрозелени

Задача исследователей — установить связь между параметрами динамического освещения и накоплением в микрозелени полифенолов — антиоксидантов. Белорусская сторона разработает многоканальный светодиодный светильник с программируемым спектром. В Красноярске проект базируется в лаборатории сити-фарминга Института гастрономии СФУ.

Антиоксиданты нужны в медицине для защиты клеток от окислительного стресса, в косметологии — для замедления старения кожи, в пищевой промышленности — как природные консерванты. Новая технология позволит вовлечь в переработку корневую биомассу, которая сейчас считается отходами, и получать из неё сырьё для производства полезных экстрактов. Проект поддержан Минобрнауки РФ.

