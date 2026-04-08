В России
Опубликовано 08 апреля 2026, 20:45
Россия и Беларусь создадут технологию извлечения антиоксидантов из корней микрозелени

Отходы превратят в ценное сырьё для медицины и косметологии
Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) и их белорусские коллеги работают над методом получения антиоксидантов из корневой системы микрозелени, которая раньше шла в отходы. С помощью программируемых светодиодных систем специалисты планируют наладить выпуск экстрактов для медицины, косметологии и пищевой промышленности. Результаты ожидаются до конца 2026 года.
Россия и Беларусь создадут технологию извлечения антиоксидантов из корней микрозелени

Задача исследователей — установить связь между параметрами динамического освещения и накоплением в микрозелени полифенолов — антиоксидантов. Белорусская сторона разработает многоканальный светодиодный светильник с программируемым спектром. В Красноярске проект базируется в лаборатории сити-фарминга Института гастрономии СФУ.

Антиоксиданты нужны в медицине для защиты клеток от окислительного стресса, в косметологии — для замедления старения кожи, в пищевой промышленности — как природные консерванты. Новая технология позволит вовлечь в переработку корневую биомассу, которая сейчас считается отходами, и получать из неё сырьё для производства полезных экстрактов. Проект поддержан Минобрнауки РФ.

«Учёные СФУ и Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси разработают технологию получения антиоксидантов из отходов микрозелени с применением светодиодных систем. Проект получил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ», — сообщила пресс-служба СФУ.