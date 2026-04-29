В России
Опубликовано 29 апреля 2026, 17:35
1 мин.

Россия и Белоруссия расширят совместную спутниковую группировку

В рамках Союзного государства
Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства планируют наращивать совместную орбитальную группировку. Как сообщил глава НАН Беларуси Владимир Караник, в 2027–2028 годах ожидается запуск ещё четырёх космических аппаратов. Кроме того, страны продолжат программу «Союз-Биомембраны» для создания новых лекарств и методов лечения.
© Ferra.ru

Караник отметил хороший уровень взаимодействия с Роскосмосом и выразил надежду на дальнейшее расширение спутниковой группировки. Ранее стороны уже запускали совместные аппараты, и новые запуски укрепят сотрудничество в космической сфере.

Второе приоритетное направление — биотехнологическая программа «Союз-Биомембраны». Она направлена на создание новых лекарственных форм и методов лечения социально значимых заболеваний, что станет важным шагом вперёд для медицины и народного хозяйства Союзного государства.

«Здесь очень хорошие наработки, хороший уровень взаимодействия со структурами Роскосмоса. И мы планируем дальше расширять совместную спутниковую группировку. В 2027-2028 гг., надеемся, будет запущено ещё четыре космических аппарата», — заявил глава НАН Белоруссии.