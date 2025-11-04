В России
Опубликовано 04 ноября 2025, 18:02
1 мин.

Россия и Китай будут поддерживать совместные проекты по разработке лунной станции

Об этом подписан официальный документ
В совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая сказано, что российская госкорпорация Роскосмос и КНР договорились Россия и Китай совместно реализовывать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координировать космические миссии.
© Roscosmos / CNSA

В документе подчёркивается, что страны договорились поддерживать указанные инициативы и подтвердили приверженность выполнению условий Меморандума о взаимопонимании, подписанного Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

Также стороны договорились о разработке лунной электростанции для Международной научной лунной станции.

«Договорились… поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны, а также выполнение пунктов Меморандума о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для Международной научной лунной станции», — сказано в документе.