Россия и Китай объединят усилия в развитии медицинского ИИ

Опубликовано 04 ноября 2025, 21:281 мин.
Россия и Китай объединят усилия в развитии медицинского ИИСтороны расширят сотрудничество в здравоохранении
Россия и Китай договорились расширить совместные проекты в медицинской сфере, уделив особое внимание применению искусственного интеллекта. Решение закреплено в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств двух стран.
Сотрудничество будет направлено на развитие медицинских инноваций, включая телемедицину и использование цифровых технологий для диагностики и лечения. Планируется активное взаимодействие российских и китайских специалистов в области онкологии, психиатрии, офтальмологии, ядерной медицины и борьбы с инфекционными заболеваниями.
Отдельное внимание стороны намерены уделить вопросам контроля за обращением лекарственных препаратов и совместной работе по предотвращению распространения патогенных микроорганизмов. На международных площадках, включая Всемирную организацию здравоохранения, Москва и Пекин будут координировать действия в сфере профилактики пандемий.