Россия и Китай объединят усилия в развитии медицинского ИИ

Сотрудничество будет направлено на развитие медицинских инноваций, включая телемедицину и использование цифровых технологий для диагностики и лечения. Планируется активное взаимодействие российских и китайских специалистов в области онкологии, психиатрии, офтальмологии, ядерной медицины и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Отдельное внимание стороны намерены уделить вопросам контроля за обращением лекарственных препаратов и совместной работе по предотвращению распространения патогенных микроорганизмов. На международных площадках, включая Всемирную организацию здравоохранения, Москва и Пекин будут координировать действия в сфере профилактики пандемий.