Россия изучит астероид Апофис с помощью спутника

Ранее директор НИИ ядерной физики МГУ Эдуард Боос сообщил, что центр прорабатывает уникальную миссию к Апофису. Планируется, что малый спутник сблизится с астероидом для съёмки и, возможно, сбора грунта. Такое исследование поможет уточнить характеристики объекта и отработать технологии защиты от астероидной угрозы.

«Конечно, [астероидная угроза] масштабна, она важна. Надо быть готовыми к этому. И надо изучать "на малом", что происходит, чтобы лучше понимать более масштабные угрозы. Это один из проектов [МГУ] по космосу, от которых зависит жизнь человечества», — заявил Виктор Садовничий.