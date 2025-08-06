Россия отправит биоспутник Бион-М №2 в космос 20 августа

На борту биоспутника «Бион-М» будет размещено 75 особей мышей, 1500 плодовых мушек-дрозофил, различные растения и микроорганизмы. Основная цель запуска — проведение исследований по оценке безопасности высокоширотной орбиты с целью последующего размещения на ней Российской орбитальной станции.

Как отмечается, серия космических аппаратов «Бион» предназначена для выполнения биологических исследований, направленных на изучение влияния факторов космического пространства, таких как радиация и невесомость, на живые организмы. Первый аппарат серии, «Космос-605», был выведен на орбиту в 1973 году. В 2013 состоялся запуск первого спутника «Бион-М», на борту которого находились мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и искусственно созданные колонии различных бактерий.

«Запуск спутника "Бион-М" №2 с космодрома Байконур намечен на 20 августа», — сказано в сообщении.