Россия — первая страна, формирующая регулирование беспилотного движения

Кроме того, АО «ГЛОНАСС» активно проводит испытания таких транспортных средств в реальных логистических условиях. Райкевич отметил, что Министерство транспорта успешно синхронизирует внедрение цифровых технологий с законодательством. Россия стала первой страной, разработавшей федеральные законы для HAVS, при этом продолжая эксперименты с беспилотными логистическими маршрутами.

Райкевич подчеркнул также, что первоначальные законы должны устанавливать общие принципы, которые позволят в будущем совместно с разработчиками, инфраструктурными компаниями и операторами связи вносить необходимые изменения. Такой подход обеспечивает безопасность и ускоряет внедрение HAVS, предотвращая хаотичное развитие отрасли.

Правительство определит порядок интеграции с единой системой идентификации через ЭРА-ГЛОНАСС. На данный момент Минтранс и ГЛОНАСС собирают данные о пробеге беспилотных грузовиков по федеральным трассам М-11 и Центральной кольцевой автодороге. После этого они оценят показатели качества, чтобы подтвердить готовность и ускорить массовое использование HAVS на ключевых маршрутах.