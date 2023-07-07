Россия прекратит строить стелс-корабли

Программа строительства ракетных стелс-корветов проекта 20386 будет закрыта. Дальнейшая закладка кораблей серии для Военно-морского флота РФ не планируется.

Единственным представителем проекта останется головной корвет «Дерзкий», заложенный в 2016 году. Однако и он будет достроен по перепроектированному проекту и войдет в боевой состав флота в принципиально новом и более сбалансированном облике.

Слишком высокая новизна и расчетная стоимость проекта 20386 не позволяет вести его серийное строительство так же, как других корветов, пояснил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. «Северная верфь» и Амурский судостроительный завод продолжат строительство корветов проектов 20380 и 20385, отметил он.

Ранее отмечалось, что радиолокационную заметность проекта 20386 удалось значительно снизить за счет использования трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также архитектурной компоновки корпуса и надстройки.