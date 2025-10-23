Россия развернет первые элементы лунной станции к 2034 году

По словам начальник Отдела «Космические системы фундаментальных и научно-прикладных исследований» Центрального научно-исследовательского института машиностроения Константина Райкунова, в состав инфраструктуры войдет лунная электростанция. Она будет обеспечивать работу оборудования как в течение лунного дня, так и во время ночи, длящейся 14 земных суток. Это позволит технике продолжать научную деятельность без перерывов на энергосбережение.

Также в период с 2032 по 2034 год планируется запуск орбитального аппарата «Луна-Ресурс-2» с увеличенным сроком активного существования — не менее пяти лет. Для обеспечения точной посадки в сложных условиях южного полюса Луны будут установлены радиомаяки.

Станция разместится в районе южного полюса, где количество пригодных для посадки площадок ограничено. Использование радиомаяков повысит безопасность и плотность размещения объектов на поверхности спутника, отметил Райкунов.