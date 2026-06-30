Россия сохранила лидерство по добыче алмазов, несмотря на снижение на 15,6%

Второе место у Ботсваны — 15,5 млн карат (–14,5%). Третье у Анголы — 15,2 млн карат (+8,3%). В Канаде добыча выросла на 5,9% (до 14,1 млн карат), в ДР Конго — снизилась на 8,9% (до 8,9 млн карат). Мировой экспорт сырых алмазов упал на 7,3% (до 264,1 млн карат на $25,3 млрд).

Россия экспортировала 29,8 млн карат на сумму $2,54 млрд. Данные приводятся по материалам Кимберлийского процесса. То есть, несмотря на общее сокращение и снижение собственных объёмов, РФ удерживает мировое лидерство в алмазодобывающей отрасли.