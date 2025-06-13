Россия установит ядерную электростанцию на Луне

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что вместе с лунной программой Россия намерена вернуться к исследованиям Венеры. Напомнили также, что именно отечественный аппарат первым совершил успешную посадку на этой планете.

Среди других задач — создание Российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС, а также модернизация ракет и космических кораблей. Дополнительно Роскосмос намерен увеличить точность навигационной системы ГЛОНАСС и развивать спутниковую группировку для улучшения интернет-доступа по всей стране.

Эти проекты требуют масштабного мышления и технической смелости.