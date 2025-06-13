В России
Опубликовано 13 июня 2025, 15:39
1 мин.

Россия установит ядерную электростанцию на Луне

Роскосмос объявил о развитии лунных и венерианских программ
Роскосмос заявил о планах по размещению первой ядерной электростанции на Луне. Этот проект должен стать основой для будущих лунных баз и входит в число ключевых направлений развития отечественной космической отрасли.
Россия установит ядерную электростанцию на Луне
© Andrew Hughes

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что вместе с лунной программой Россия намерена вернуться к исследованиям Венеры. Напомнили также, что именно отечественный аппарат первым совершил успешную посадку на этой планете.

Среди других задач — создание Российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС, а также модернизация ракет и космических кораблей. Дополнительно Роскосмос намерен увеличить точность навигационной системы ГЛОНАСС и развивать спутниковую группировку для улучшения интернет-доступа по всей стране.

Эти проекты требуют масштабного мышления и технической смелости.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#космос
,
#Роскосмос