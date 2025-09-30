Россия увеличит расходы на науку к 2028 году

Планируется не только наращивать общее финансирование, но и повышать долю внебюджетных источников в структуре этих затрат. Их удельный вес предполагается увеличить с нынешних 37,4% до 38,6%. Также программа предусматривает значительное обновление материально-технической базы научных учреждений.

Техническая вооруженность исследователей, то есть балансовая стоимость оборудования в расчете на одного специалиста, должна вырасти. Планируется, что этот показатель достигнет 1,86 млн рублей против сегодняшних 1,57 млн рублей.