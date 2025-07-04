Россия запустит на орбиту 18 малых спутников

Запуск запланирован на третий квартал 2025 года с космодрома Восточный. «Главкосмос» выступает интегратором проекта, отвечая за организацию вывода полезной нагрузки на орбиту.

Среди аппаратов миссии — два спутника 3U от компании «Геоскан». «Геоскан-4» и «Геоскан-5» будут тестировать технологии пакетной передачи данных для систем мониторинга и интернета вещей.

На орбиту та же выведут спутник «ИнноСат-16» формата 16U — первый российский аппарат такого размера. Он предназначен для отработки технологий будущей орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Для его вывода будет использован пусковой контейнер нового формата 16U производства компании «Аэроспейс Кэпитал».