В России
Опубликовано 04 июля 2025, 22:30
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Россия запустит на орбиту 18 малых спутников

Запуск запланирован на третий квартал 2025 года
В рамках коммерческой миссии компания «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») подготовила к запуску 18 малых космических аппаратов. Из них 17 спутников формата CubeSat изготовлены российскими предприятиями для отечественных заказчиков, еще один аппарат предназначен иностранному клиенту.
Россия запустит на орбиту 18 малых спутников

© Ferra.ru

Запуск запланирован на третий квартал 2025 года с космодрома Восточный. «Главкосмос» выступает интегратором проекта, отвечая за организацию вывода полезной нагрузки на орбиту.

Среди аппаратов миссии — два спутника 3U от компании «Геоскан». «Геоскан-4» и «Геоскан-5» будут тестировать технологии пакетной передачи данных для систем мониторинга и интернета вещей.

На орбиту та же выведут спутник «ИнноСат-16» формата 16U — первый российский аппарат такого размера. Он предназначен для отработки технологий будущей орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. Для его вывода будет использован пусковой контейнер нового формата 16U производства компании «Аэроспейс Кэпитал».

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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