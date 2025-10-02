Россия запустит орбитальную астрофизическую обсерваторию Спектр-РГН в 2032 году

Во время презентации на одном из слайдов присутствовала надпись Спектр-РГН — 2032.

Ранее, также в интервью ТАСС, Петрукович сообщил, что подготовительные работы, в том числе эскизное проектирование, по созданию нового телескопа начнутся до конца текущего года.

Обсерватория Спектр-РГН станет продолжением проекта Спектр-РГ, который уже успешно функционирует на орбите. Буква «Н» в названии указывает на «Навигация», что отражает главную цель проекта: разработку методов использования рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов.