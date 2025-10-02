Россия запустит орбитальную астрофизическую обсерваторию Спектр-РГН в 2032 году

Опубликовано 02 октября 2025, 22:181 мин.
Россия запустит орбитальную астрофизическую обсерваторию Спектр-РГН в 2032 годуСкоро начнётся эскизное проектирование
Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович сообщил ТАСС о планах по запуску астрофизической обсерватории Спектр-РГН на орбиту к 2032 году на церемонии, посвящённой 60-летию учреждения.
Во время презентации на одном из слайдов присутствовала надпись Спектр-РГН — 2032.
Ранее, также в интервью ТАСС, Петрукович сообщил, что подготовительные работы, в том числе эскизное проектирование, по созданию нового телескопа начнутся до конца текущего года.
Обсерватория Спектр-РГН станет продолжением проекта Спектр-РГ, который уже успешно функционирует на орбите. Буква «Н» в названии указывает на «Навигация», что отражает главную цель проекта: разработку методов использования рентгеновского излучения для автономной навигации космических аппаратов.