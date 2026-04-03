Россия запустит спутники для интернета на телефоне в 2027–2029 годах

Ерохин отметил, что мир уже переходит к широкополосной передаче данных с низких орбит. Китай развернул три геостационарных спутника для связи с телефонами Huawei (со специальным чипом), а iPhone уже использует свою среднеорбитальную систему. России предстоит определить облик собственной группировки.

Задача стоит как перед госкорпорацией, так и перед частными компаниями. Успешный запуск обеспечит доступ в интернет через обычный смартфон в любой точке страны без необходимости в специальном оборудовании. Это особенно важно для удалённых и труднодоступных районов.

«Сейчас перед нашей отраслью, как госкорпорации "Роскосмос", так и частников, стоит задача именно облика этой группировки, и задача уже в 27-м году запустить первые демонстраторы, в 28-29 годах запустить уже первый космический аппарат именно этой группировки, которая обеспечит нас всех именно уже доступом с помощью обычного нашего сотового телефона до сети интернет в любой точке России», — подчеркнул Ерохин.